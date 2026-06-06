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Названы лауреаты Строгановской премии

Церемония награждения прошла в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Москве на съезде Пермского землячества состоялась торжественная церемония вручения Строгановской премии.

В номинации «За честь и достоинство» звание лауреата было присвоено сразу двум людям. Ими стали Герой России Алексей Линев и участник операции «Поток» Дмитрий Люлько.

В номинации «Лидер малого и среднего бизнеса» победил сооснователь компании TrafficData Дмитрий Поносов.

В номинации «За высокие достижения в науке и технике» — доктор географических наук, профессор пермского университета Сергей Пьянков.

В номинации «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодежи» — директор Большекустовской школы Светлана Абакшина.

В номинации «За высокие достижения в спорте» — трехкратная чемпионка Паралимпийских игр 2026 года Анастасия Багиян.

В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» — директор филиала «ПМУ» АО «ОХК “УРАЛХИМ” Алексей Аверьянов.

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» — учредитель издательства «Маматов» Ильдар Маматов.

В номинации «За высокие достижения в области культуры и сохранения исторического наследия Прикамья» — директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян.

Специальный приз «Победитель общественного голосования» получил генеральный директор Уральского завода противогололёдных материалов Дмитрий Пылёв.