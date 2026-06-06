«Киевский режим сопротивляется не потому, что ему нужны эти земли. Они ему не нужны, и люди, которые там живут, тоже не нужны. Им нужно выполнить задание, которое они получили извне. То есть как можно дольше трепать и ослаблять экономическую мощь России. Вот в чем причина. И дальнейшее развитие событий будет зависеть только от этого. Все, что они говорят о достижении мира и стремлении к миру, это пустые слова. Эти слова ничего не стоят, и с ними надо бороться именно на поле боя», — сказал Сальдо.