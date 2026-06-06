Сальдо: Киев воюет не ради территорий или людей, а для ослабления экономики РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Киевский режим продолжает оказывать сопротивление в зоне СВО исключительно потому, что выполняет приказ Запада ослабить экономику России. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Киевский режим сопротивляется не потому, что ему нужны эти земли. Они ему не нужны, и люди, которые там живут, тоже не нужны. Им нужно выполнить задание, которое они получили извне. То есть как можно дольше трепать и ослаблять экономическую мощь России. Вот в чем причина. И дальнейшее развитие событий будет зависеть только от этого. Все, что они говорят о достижении мира и стремлении к миру, это пустые слова. Эти слова ничего не стоят, и с ними надо бороться именно на поле боя», — сказал Сальдо.
Он также отметил, что если бы киевский режим действительно хотел завершить конфликт, то ему на это потребовался бы всего один день — столько времени бы ушло на вывод войск из Донбасса и Новороссии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.