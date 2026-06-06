У Магнитогорска появится свой маскот

В Магнитогорске проходит опрос о привлекательности города. Горожане могут поделиться своим мнением, а также предложить образ маскота, который олицетворял бы дух Магнитогорска, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».
«Мы следуем общероссийскому тренду — ищем амбассадоров среди жителей, бизнеса, общественных организаций, которые будут поднимать туристическую популярность города», — рассказала замначальника управления экономики и инвестиций администрации Магнитогорска Елена Зайцева.
Участникам опроса предлагают поделиться собственным мнением о том, что делает Магнитогорск привлекательным: сталинская архитектура Ленинского района, промышленный туризм на Магнитогорском металлургическом комбинате, набережная реки Урал или уникальный курорт «Притяжение». Особый пункт голосования — выбор маскота, который будет олицетворять дух Магнитогорска.
Опрос проводится на портале госуслуг. Пройти его можно до 17 июня.