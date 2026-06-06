XXIX Петербургский международный экономический форум (3−6 июня) собрал около 20 тысяч участников из более чем 130 стран. На пленарной сессии Президент России Владимир Путин заявил, что прирост инвестиций в стране за 2021−2024 годы составил почти 38%, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подтвердил, что регион следует обозначенным экономическим векторам. В край за последние годы проинвестировано 1,4 триллиона рублей, в т. ч. из экономик Азиатско Тихоокеанского региона. Активно развивается сотрудничество с Китаем.
Правительство России списало Хабаровскому краю 6,55 миллиарда рублей долга. Регион освободили от обязательств на 7,78 миллиарда рублей. Средства направят на развитие реального сектора экономики и социальные инициативы.
В крае действует Хартия технологического суверенитета и импортозамещения — к ней присоединились более 390 организаций. В рамках авиастроительного кластера вокруг Комсомольского на Амуре авиационного завода малые предприятия выпускают жгуты, кабельные сети и детали для самолётов. Уровень безработицы в регионе составляет 1%, при этом наблюдается дефицит кадров. Новый демографический стандарт края призван улучшить условия для семей с детьми и привлечь специалистов.
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