Хабаровский край подтверждает экономические тренды Президента

В крае действует Хартия технологического суверенитета и импортозамещения — к ней присоединились более 390 организаций. В рамках авиастроительного кластера вокруг Комсомольского на Амуре авиационного завода малые предприятия выпускают жгуты, кабельные сети и детали для самолётов. Уровень безработицы в регионе составляет 1%, при этом наблюдается дефицит кадров. Новый демографический стандарт края призван улучшить условия для семей с детьми и привлечь специалистов.