Почти 50 человек погибли от жажды в пустыне Нигера из-за сломавшейся машины

В удаленном районе Нигера, расположенном в 80 километрах к западу от населенного пункта Ассамака, от жажды погибли 49 человек. Тела погибших были захоронены в братских могилах. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает BFMTV.
По данным телеканала, причиной трагедии стала поломка транспортного средства, на котором передвигалась группа путешественников. Оставшись без воды и не сумев починить машину, люди оказались в ловушке в пустынной местности с экстремально высокими температурами и полным отсутствием источников водоснабжения.
Спастись удалось лишь двоим из всей группы. Выжившие преодолели огромное расстояние, прежде чем добрались до водоема и смогли вызвать помощь. Остальные попутчики погибли, не дождавшись спасения, говорится в сообщении.
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