Почти 50 человек погибли от жажды в пустыне Нигера из-за сломавшейся машины

Вода является одним из важнейших элементов жизни человека. Однако ей действительно можно отравиться. В больших количествах вода становится ядом для организма и может приводить к смерти. Чем опасно чрезмерное употребление воды, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, нутрициолога Надежды Чернышовой.