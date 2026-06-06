Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти ЛНР запретили пассажирские перевозки по трассе «Новороссия»

Администрация главы ЛНР ввела запрет на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия» и дороге Р-150. Он вступил в силу в 4:00 мск 6 июня и будет действовать до особого распоряжения.

Администрация главы ЛНР ввела запрет на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия» и дороге Р-150. Он вступил в силу в 4:00 мск 6 июня и будет действовать до особого распоряжения.

Как уточнили власти ЛНР, запрет касается регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок на участках трасс: Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь (км 518+910 — км 532+255) и Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Кроме того, по территории всей ЛНР запрещено перевозить группы детей, за исключением мероприятий, проводимых Минобрнауки республики. Все движения пригородных поездов будут определяться Минтрансом ЛНР.

Администрация указала, что жителям также рекомендуется не использовать указанные автодороги. Внутренние автобусные рейсы продолжат работу, но в некоторых случаях изменится маршрут.

Власти Херсонской и Запорожской областей сообщали об увеличении числа атак на трассу «Новороссия», которая соединяет Ростов-на-Дону и Крым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовывал вопросы о защите трассы Минобороны и властям регионов.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше