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71-летняя жительница Хабаровского края потеряла 7,1 млн рублей

Пенсионерку убедили «спасти сбережения» и перевести деньги на сторонние счета.

На этой неделе жертвой дистанционных мошенников стала 71-летняя жительница Хабаровского края. В результате она лишилась 7,1 млн рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края.

По данным надзорного ведомства, всё началось с телефонного звонка после того, как женщина обратилась в банк для продления договора обслуживания вклада. На следующий день ей позвонили неизвестные и сообщили о якобы зафиксированной попытке мошеннической операции.

Звонившие убедили пенсионерку, что её сбережения находятся под угрозой, и предложили «спасти деньги» путём их обналичивания и перевода на «безопасные счета».

Под этим предлогом женщина сняла средства со вкладов в разных банках. В кредитных организациях она объясняла это желанием хранить деньги дома.

Далее, следуя указаниям злоумышленников, потерпевшая перевела все средства на различные расчётные счета, включая счета за пределами России.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Прокуратура края напоминает, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета» и просят граждан в подобных ситуациях сразу прекращать разговор и перепроверять информацию.

В ведомстве также призывают предупреждать пожилых родственников о подобных схемах и не оставлять их без внимания в подобных ситуациях.