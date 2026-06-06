Две зоны парка Минного городка открыли во Владивостоке в субботу, 6 июня

В субботу, 6 июня, во Владивостоке состоялось секторальное открытие парка Минного городка. В нём заработали две зоны — детская с платными аттракционами и спортивная площадка с фуд-кортом. Об этом сообщило издание «Новости Владивостока на VL.ru».
Проход на территорию свободный, но для посещения аттракционов необходимо купить единый билет на сайте парка или на портале VL.ru. В выходные самый дешёвый билет стоит 2300 рублей, в будние дни — 1600 рублей. Детям до 3 лет вход бесплатный. Билет даст безлимитный вход в зону аттракционов на целый день.
Зона для детей в возрасте от 6 до 12 лет расположилась на севере парка. На территории размером примерно 150 на 70 метров установили восемь платных аттракционов. Там также работают тир с аркадами, касса и павильоны, где продают сладкую вату, горячую кукурузу, чай и кофе. Для посетителей оборудовали капитальный туалет с кондиционером.
Детские аттракционы открылись ровно в 10:00 и, как утверждают в мэрии, будут работать ежедневно до 22:00. Ночью территория парка закрывается. На этой неделе машины уже тестировали дети сотрудников парка.
Дирекция парка рассказала, что сейчас аттракционов восемь, но осенью добавятся ещё два итальянского производства.
Для посетителей детской зоны выделили площадку для бесплатной парковки на улице Баляева, чуть ниже трамвайного кольца. Чтобы попасть к аттракционам, нужно обойти детский сад, поскольку старый вход от парковки закрыт. Важно отметить, что весь остальной парк закрыт на ремонт, прогулки вдоль озёр недоступны, а пройти от одной зоны к другой напрямую тоже нельзя. Чтобы попасть из зоны аттракционов к фуд-корту и спортивной площадке, нужно выйти к трамвайному кольцу и спуститься пешком или на трамвае к остановке «Поликлиника».
Вторая открытая площадка — спортивная с баскетбольной и стритбольной площадкой, тренажёрами, трибунами и павильоном для арендаторов. Она была построена ещё в прошлом году, показана на ВЭФ в сентябре, затем закрыта и открыта к Новому году в виде катка с новогодним городком. С 6 июня единственный вход сюда — от трамвайной остановки «Поликлиника», там же и выход. На баскетбольной площадке уложили новое резиновое покрытие и поставили ограждение, в павильон с субботы заходят арендаторы, предлагающие перекус, чай, кофе и десерты. В том же здании находится капитальный туалет. Дирекция парка отметила, что площадка работает в свободном режиме и рассчитывает на аккуратность посетителей, возможно, в будущем ограничит доступ в ночное время.
Остальная территория парка пока закрыта. Даты запуска взрослых аттракционов пока нет.