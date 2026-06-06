Две зоны парка Минного городка открыли во Владивостоке в субботу, 6 июня

Вторая открытая площадка — спортивная с баскетбольной и стритбольной площадкой, тренажёрами, трибунами и павильоном для арендаторов. Она была построена ещё в прошлом году, показана на ВЭФ в сентябре, затем закрыта и открыта к Новому году в виде катка с новогодним городком. С 6 июня единственный вход сюда — от трамвайной остановки «Поликлиника», там же и выход. На баскетбольной площадке уложили новое резиновое покрытие и поставили ограждение, в павильон с субботы заходят арендаторы, предлагающие перекус, чай, кофе и десерты. В том же здании находится капитальный туалет. Дирекция парка отметила, что площадка работает в свободном режиме и рассчитывает на аккуратность посетителей, возможно, в будущем ограничит доступ в ночное время.