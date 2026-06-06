Дорожники убрали 16 брошенных машин с улиц Владивостока

Во Владивостоке дорожники убрали с улиц 16 брошенных машин. Бесхозный транспорт вывезли с Жигура, Светланской, Калинина и ряда других адресов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Чтобы официально признать транспортное средство брошенным, достаточно всего двух критериев. К ним относятся плотные следы загрязнений на лобовом и боковых стеклах, проросшая растительность, отсутствие государственных регистрационных знаков, спущенные колеса и неисправность замков дверей. Также поводом для вывоза машины служит беспрепятственный доступ в салон и сквозная коррозия элементов кузова размером более 10 квадратных сантиметров.
«Сообщить о брошенных автомобилях можно в городскую администрацию. Специалисты проведут проверку, составят акты и вынесут на рассмотрение специальной комиссии», — рассказали в администрации города.
Специалисты регулярно проверяют поступающие обращения от местных жителей и принимают решения о вывозе такого транспорта.