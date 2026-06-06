КСИР заявил об ударах по базам США в ответ на атаку на иранские острова

КСИР также сообщил об атаке на четыре танкера, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив.
В свою очередь, Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о перехвате иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива. По данным американской стороны, Иран выпустил семь баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна, шесть из них были перехвачены, а седьмая не достигла цели. В Пентагоне опровергли заявления КСИР о повреждении штаб-квартиры 5-го флота ВМС США в Бахрейне.
Ранее CENTCOM сообщил об ударах по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм. Армия Кувейта отчиталась о перехвате ракет и дронов, воздушная тревога была объявлена в Бахрейне, говорится в материале.
1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока эти атаки не прекратятся. Однако Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.
О том, что Иран прекращает переговоры с Соединенными Штатами из-за активизации боевых действий в Ливане, вечером того же дня сообщило иранское агентство Tasnim. Также Тегеран принял решение о полной блокировке Ормузского пролива и об «активизации других фронтов».