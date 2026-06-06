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КСИР заявил об ударах по базам США в ответ на атаку на иранские острова

Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм. Об этом в субботу, 6 июня, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм. Об этом в субботу, 6 июня, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

КСИР также сообщил об атаке на четыре танкера, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив.

В свою очередь, Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о перехвате иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива. По данным американской стороны, Иран выпустил семь баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна, шесть из них были перехвачены, а седьмая не достигла цели. В Пентагоне опровергли заявления КСИР о повреждении штаб-квартиры 5-го флота ВМС США в Бахрейне.

Ранее CENTCOM сообщил об ударах по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм. Армия Кувейта отчиталась о перехвате ракет и дронов, воздушная тревога была объявлена в Бахрейне, говорится в материале.

1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока эти атаки не прекратятся. Однако Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.

О том, что Иран прекращает переговоры с Соединенными Штатами из-за активизации боевых действий в Ливане, вечером того же дня сообщило иранское агентство Tasnim. Также Тегеран принял решение о полной блокировке Ормузского пролива и об «активизации других фронтов».

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