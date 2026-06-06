КСИР заявил об ударах по базам США в ответ на атаку на иранские острова

В свою очередь, Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о перехвате иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива. По данным американской стороны, Иран выпустил семь баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна, шесть из них были перехвачены, а седьмая не достигла цели. В Пентагоне опровергли заявления КСИР о повреждении штаб-квартиры 5-го флота ВМС США в Бахрейне.