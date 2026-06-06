В Новосибирской области запустили 9 мультимодальных маршрутов

В Новосибирской области была запущена новая транспортная система, включающая девять мультимодальных маршрутов. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, ключевой особенностью этих рейсов является удобная стыковка расписаний, позволяющая пассажирам совершать пересадку с одного вида транспорта на другой без длительного ожидания.
В ведомстве подчеркнули, что организация таких поездок имеет ряд существенных преимуществ для жителей региона. Главное из них — возможность приобрести единый билет на весь путь следования сразу в одном окне на начальной станции. Кроме того, стоимость проезда по таким маршрутам значительно выгоднее по сравнению с альтернативными способами добраться до пункта назначения, а для льготных категорий граждан действуют все положенные региональные скидки.
На данный момент пассажиры могут воспользоваться девятью такими маршрутами. Подробное расписание и информация о рейсах доступны для ознакомления на официальном сайте перевозчика АО «Экспресс-пригород».