В Новосибирской области запустили 9 мультимодальных маршрутов

В ведомстве подчеркнули, что организация таких поездок имеет ряд существенных преимуществ для жителей региона. Главное из них — возможность приобрести единый билет на весь путь следования сразу в одном окне на начальной станции. Кроме того, стоимость проезда по таким маршрутам значительно выгоднее по сравнению с альтернативными способами добраться до пункта назначения, а для льготных категорий граждан действуют все положенные региональные скидки.