В Новосибирске временно изменятся маршруты троллейбусов № 2 и № 36

Схемы движения троллейбусов № 2 «Городской Аэропорт — Вокзал “Новосибирск-Главный”» и № 36 «Ул. Лазурная — Вокзал “Новосибирск-Главный”» в Новосибирске будут временно следовать по измененным маршрутам. Подробности сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
С утра 7 июня из-за закрытия движения от Вокзальной магистрали до площади Кондратюка транспорт пустят по новым маршрутам. На проспекте Димитрова проводятся строительно-монтажные работы, необходимые для техперевооружения теплосети.
В прямом направлении троллейбусы пойдут по действующим схемам. А в обратном — от вокзала «Новосибирск-Главный» — маршруты изменятся.
Троллейбус № 2 будет проходить по площади им. Гарина-Михайловского, ул. Ленина, ул. Челюскинцев, площади Лунинцев, ул. Нарымской, далее — по действующей схеме.
Маршрут № 36 проследует по площади им. Гарина-Михайловского, ул. Ленина, ул. Челюскинцев, площади Лунинцев, ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, Красному проспекту, ул. Фрунзе, далее — по действующей схеме.
Диспетчерское руководство и контроль за работой организованы с учетом этих корректировок.