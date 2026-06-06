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В Новосибирске временно изменятся маршруты троллейбусов № 2 и № 36

Транспорт пустят в объезд из-за строительных работ на проспекте Димитрова.

Источник: Комсомольская правда

Схемы движения троллейбусов № 2 «Городской Аэропорт — Вокзал “Новосибирск-Главный”» и № 36 «Ул. Лазурная — Вокзал “Новосибирск-Главный”» в Новосибирске будут временно следовать по измененным маршрутам. Подробности сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

С утра 7 июня из-за закрытия движения от Вокзальной магистрали до площади Кондратюка транспорт пустят по новым маршрутам. На проспекте Димитрова проводятся строительно-монтажные работы, необходимые для техперевооружения теплосети.

В прямом направлении троллейбусы пойдут по действующим схемам. А в обратном — от вокзала «Новосибирск-Главный» — маршруты изменятся.

Троллейбус № 2 будет проходить по площади им. Гарина-Михайловского, ул. Ленина, ул. Челюскинцев, площади Лунинцев, ул. Нарымской, далее — по действующей схеме.

Маршрут № 36 проследует по площади им. Гарина-Михайловского, ул. Ленина, ул. Челюскинцев, площади Лунинцев, ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, Красному проспекту, ул. Фрунзе, далее — по действующей схеме.

Диспетчерское руководство и контроль за работой организованы с учетом этих корректировок.