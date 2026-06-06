Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников с видео-кружочками от лица близких

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в четверг, 4 июня, в интервью «Коммерсанту» сообщил, что мошенники все чаще используют технологичные инструменты для повышения доверия у жертв, особенно дипфейки и так называемые видео-кружочки.
По его словам, злоумышленники отправляют короткие видео от лица близких или родственников, где сообщают о проблеме и просят помощи.
— Как правило, уровень доверия оказывается значительно выше, многие попадаются на этот сценарий и перечисляют денежные средства якобы в рамках помощи. К сожалению, это уже реальная практика, — рассказал Кузнецов в интервью.
Он отметил, что стоимость создания такого дипфейка — копейки, а убытки для жертв колоссальные. Кроме того, телефонное мошенничество трансформируется: сценарии становятся сложнее и длиннее, преступники используют уникальную информацию о близких, покупках и рабочем окружении, что позволяет им формировать высокий уровень доверия.
Мошенники также стали внедрять новые схемы обмана, в ходе которых сообщают жертвам, что все их накопления якобы являются частью Резервного фонда России. Что известно о новой мошеннической схеме — в материале «Вечерней Москвы».