Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников с видео-кружочками от лица близких

Он отметил, что стоимость создания такого дипфейка — копейки, а убытки для жертв колоссальные. Кроме того, телефонное мошенничество трансформируется: сценарии становятся сложнее и длиннее, преступники используют уникальную информацию о близких, покупках и рабочем окружении, что позволяет им формировать высокий уровень доверия.