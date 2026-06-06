Раскрыты причины оцепления района поисков Усольцевых

Район поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае, пропавшей в тайге в сентябре 2025 года, превратился в закрытую зону. Установлены блокпосты, доступ посторонних запрещён. Что стоит за этим режимом секретности и почему туда никого не пускают — в материале krsk.aif.ru.
Всё оцепили, никого не пускают.
В районе посёлка Кутурчин, где уже более восьми месяцев ищут семью Усольцевых, установлен блокпост. Территория, которую прочёсывают поисковики, полностью закрыта для посторонних. Туда не пускают ни туристов, ни случайных прохожих, ни даже журналистов.
Как поясняла журналисту krsk.aif.ru старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова, блокпост выставлен, чтобы не допустить к участию в поисковых мероприятиях посторонних лиц, не владеющих специальными навыками ориентирования в горно-таежной местности.
А также добавила, что Усольцевых приходится искать в условиях сложного рельефа, во время прошлых выходов у многих были травмы.
Таким образом, вместо того чтобы сосредоточиться на поисках, спасатели вынуждены были заниматься спасением самих «спасателей». Чтобы исключить присутствие посторонних и ни на что не отвлекаться, зону и закрыли.
Что происходит «за ленточкой»?
Сейчас в операции задействованы около 80 человек — это профессиональные спасатели, сотрудники Госохотнадзора, опытные охотники, картографы и аналитики отряда «Лиза Алерт».
Поиски ведутся не хаотично. Следователи и криминалисты определили конкретные участки для прочёсывания — пешие маршруты в направлении Кутурчинского Белогорья и скальных массивов Буратинка и Мальвинка. Работа осложняется горным рельефом. При этом они используют передовые технологии: беспилотные летательные аппараты, вездеходы и криминалистическую технику.
Накануне Следственный комитет опубликовал видео масштабной поиковой операции. На одном из кадров участникам проводят инструктаж, где обозначают направления работ: «Отрабатываются подходы к дорогам, которые используются как укрытие. Будет организован узел связи и точка доступа в интернет с серьёзными ограничениями».
Версия следствия: несчастный случай.
Пока поисковики прочёсывают тайгу, следствие продолжает придерживаться версии о несчастном случае. Версии о побеге и похищении с учётом собранных доказательств уже не нашли своего подтверждения.
Операция продлится до 9 июня включительно. Если она не даст результатов, её временно приостановят. Главный вопрос остаётся прежним: тайга действительно не оставила следов семьи Усольцевых — или просто ещё не все они найдены?!
Напомним, что 28 сентября 2025 года 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в пеший поход в Кутурчинском Белогорье. Они планировали дойти до скал Буратинка и вернуться. Ни туристического снаряжения, ни тёплых вещей у них с собой не было.
В день пропажи погода резко испортилась: утром было +25, после полудня начался ливень, поднялся ветер, температура упала. Искать семью начали только 30 сентября, когда Ирина не вышла на работу, а её сын обратился в полицию.
Первые поиски стали самыми масштабными в регионе — участвовали более 1,5 тысячи человек. Они прочесали 515 км лесных дорог и 40 кв. км тайги, но следов не нашли.