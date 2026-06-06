Юрист Шарков рассказал, что делать в случае угроз от мошенников

«Не поддавайтесь ни на какую срочность. Сотрудники полиции работают в рамках процессуального законодательства, и сроки на совершение их действий установлены в днях и чаще месяцах. Настоящий полицейский никогда не будет торопить вас. Помните, вам важно прервать контакт с мошенником или как минимум не оставаться с ним один на один. Подключите к разговору своего супруга или взрослых детей. Еще лучше обратитесь к юристу. А вообще скептически относитесь ко всей информации, перепроверяйте все и точно не принимайте быстрых решений», — заключил эксперт.