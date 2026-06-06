Юрист Шарков рассказал, что делать в случае угроз от мошенников

МУРМАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Угроз от телефонных мошенников не стоит бояться, им нужно противодействовать. Такое мнение ТАСС высказал член ассоциации юристов России Андрей Шарков.
«При общении мошенники часто пугают человека ответственностью, которая наступит для него, если он не совершит определенные действия, часто — не переведет деньги. Если в ваших действиях есть какое-то нарушение, то перевод денег не спасет вас от ответственности», — рассказал Шарков.
Он напомнил, что реальные сотрудники правоохранительных органов не звонят в мессенджерах, а телефон используют только для информирования о вызове в отдел полиции. Выполняя команды мошенников, вы можете сами стать преступником. Мошенники — часто опытные психологи. Они создают ситуацию, в которой из-за цейтнота можно потерять контроль, отметил Шарков.
«Не поддавайтесь ни на какую срочность. Сотрудники полиции работают в рамках процессуального законодательства, и сроки на совершение их действий установлены в днях и чаще месяцах. Настоящий полицейский никогда не будет торопить вас. Помните, вам важно прервать контакт с мошенником или как минимум не оставаться с ним один на один. Подключите к разговору своего супруга или взрослых детей. Еще лучше обратитесь к юристу. А вообще скептически относитесь ко всей информации, перепроверяйте все и точно не принимайте быстрых решений», — заключил эксперт.