Ученые прогнозируют «шестое» массовое вымирание на Земле

Темпы вымирания. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances в 2015 году, показало, что нынешние темпы вымирания позвоночных в 8−100 раз выше, чем до начала человеческой деятельности.

Совокупные потери. Обзор 2022 года, основанный на данных о вымирании беспозвоночных, таких как наземные улитки и слизни, показал, что Земля, возможно, уже потеряла от 7,5 до 13% из своих известных двух миллионов видов с 1500 года, что составляет 150−260 тысяч видов.