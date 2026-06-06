Ученые прогнозируют «шестое» массовое вымирание на Земле

Как пишет Space Daily, ископаемые находки содержат свидетельства пяти отдельных случаев массового вымирания видов, которые произошли в разные геологические эпохи.
Массовое вымирание определяется как событие, в результате которого примерно 75% видов мира исчезают за короткий геологический период времени — менее 2,8 миллиона лет.
Пять крупнейших массовых вымираний включают:
конец ордовика (~445 миллионов лет назад, оледенение и обвал уровня моря);
поздний девон (~360−375 миллионов лет назад, аноксия в море);
«Великое вымирание» в конце перми (~252 миллиона лет назад, самое крупное событие в истории жизни);
конец триаса (~201 миллион лет назад, крупномасштабный вулканизм);
событие мел-палеогеновой стадии в конце мелового периода (~66 миллионов лет назад, столкновение с астероидом, которое положило конец существованию нептичьих динозавров).
Каждое из этих событий привело к уничтожению значительной части многоклеточной биосферы за период от нескольких десятков тысяч лет до, возможно, миллиона лет. Они были вызваны внешними воздействиями на климат, атмосферу или океаны планеты, такими как оледенение, деоксигенация морской среды, выброс вулканического CO₂ или крупное внеземное столкновение.
Аргумент о том, что планета находится на ранних стадиях шестого массового вымирания, получил значительную поддержку в рецензируемых научных журналах за последние несколько лет, хотя и остается предметом споров. Этот аргумент основан на трех наблюдениях:
Темпы вымирания. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances в 2015 году, показало, что нынешние темпы вымирания позвоночных в 8−100 раз выше, чем до начала человеческой деятельности.
Совокупные потери. Обзор 2022 года, основанный на данных о вымирании беспозвоночных, таких как наземные улитки и слизни, показал, что Земля, возможно, уже потеряла от 7,5 до 13% из своих известных двух миллионов видов с 1500 года, что составляет 150−260 тысяч видов.
Причина. В отличие от предыдущих массовых вымираний, вызванных внешними геологическими факторами, нынешнее ускорение вымирания является прямым следствием деятельности человека. Человечество превратило примерно половину пригодной для жизни поверхности суши в сельскохозяйственные угодья и города, а также повысило концентрацию CO₂ в атмосфере на 50% по сравнению с доиндустриальным уровнем.
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