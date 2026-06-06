Страховщик рассказал, когда после укуса животного надо обратиться к врачу

Эксперты предупреждают, что переносчиками вируса могут быть не только бездомные собаки, но и кошки, лисы, ежи, еноты и другие животные. «При этом нападавший не обязательно должен выглядеть больным или агрессивным. Инкубационный период заболевания может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Все это время зараженное животное уже выделяет вирус со слюной, но внешне выглядит совершенно здоровым», — рассказали в компании.