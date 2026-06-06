Магнитные бури 5−6 баллов фиксируют в Омске 6 июня

Во второй половине субботы геоволнения будут постепенно утихать. В 15:00 прогнозируют 4 балла, в 18:00 — 3 балла, в 9 часов вечера — 2. В последующие два дня штормить будет незначительно: преимущественно на уровне 2−3 балла.