Донской губернатор Юрий Слюсарь и Алексей Миллер обсудили на ПМЭФ газификацию

Также Юрий Слюсарь подвел итоги уже проделанной совместной работы. По словам губернатора Ростовской области, за последние пять лет на Дону было успешно газифицировано 114 населенных пунктов. В планах на ближайшую пятилетку значится еще более масштабная задача, которая предусматривает газификацию еще более 220 городов, поселков и сел региона.