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Донской губернатор Юрий Слюсарь и Алексей Миллер обсудили на ПМЭФ газификацию

В Ростовской области за пять лет подключат к газу более 220 населенных пунктов.

Источник: Комсомольская правда

В рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2026 состоялась рабочая встреча губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера. Ключевой темой переговоров стали вопросы надежного газоснабжения и развития инфраструктуры региона. Стороны детально рассмотрели текущие результаты выполнения масштабной профильной программы на Дону, уделив особое внимание социальным объектам.

Глава региона сообщил в социальных сетях, что в ходе встречи обсуждалось дальнейшее подключение к распределительным сетям и газопроводам медицинских и образовательных учреждений, а также масштабная программа модернизации и реконструкции действующих газораспределительных станций.

Также Юрий Слюсарь подвел итоги уже проделанной совместной работы. По словам губернатора Ростовской области, за последние пять лет на Дону было успешно газифицировано 114 населенных пунктов. В планах на ближайшую пятилетку значится еще более масштабная задача, которая предусматривает газификацию еще более 220 городов, поселков и сел региона.

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