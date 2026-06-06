Народные приметы на 7 июня: чего нельзя делать на Третье обретение главы Иоанна Предтечи?

7 июня в православном календаре важная дата — Третье обретение главы Иоанна Предтечи. Святой считается Крестителем Христа, великим проповедником и пророком. Согласно преданиям, он был казнен по прихоти иудейской царевны Иродиады: голову Иоанна на блюде получила дочь Иродиады Саломея.
Известно, что отсеченную голову Иоанна не удалось похоронить рядом с телом. Святыню прятали, переносили из города в город, теряли и вновь находили. Этим и объясняется тот факт, что обретение главы верующие отмечают три раза за год — 9 марта, 8 марта и 7 июня.
В народном календаре у 7 июня было несколько названий, самое известное из них — «Медвяные росы». В этот день наши предки опасались ходить босиком по траве из-за липкой жидкости на ее поверхности. Считалось, что она может навредить и человеку, и животным. Также день называли Ивановым.
С датой в старину связывали различные суеверия и запреты. Некоторые из них почитали как особенно важные, ведь их нарушение якобы могло привести человека к нищете и уложить на больничную койку.
Сегодня мы вспомним приметы и обычаи наших предков и выясним, как вести себя 7 июня, чтобы не навлечь на себя беду.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 7 июня: что нельзя делать.
В давние времена было распространено мнение, что в Иванов день ни в коем случае не следует копать, пахать и сеять или иным способом «беспокоить» землю. Якобы из-за этого урожай весь посохнет.
Не разрешалось заниматься изнурительным физическим трудом. Если не отдыхать и пропускать прием пищи, можно тяжело захворать, заверяли наши пращуры.
Поскольку текущая неделя в старину называлась «Русальной», в воскресенье строго-настрого запрещалось рыбачить и купаться. К водоемам вообще старались не подходить близко, чтобы обитательницы глубин на дно не утащили.
Охота и прогулки по лесу в Иванов день также являются нежелательными. Велика вероятность наткнуться на дикого зверя или, что еще хуже, — встретиться с Лешим. Этот хозяин чащи не рад гостям: может и заманить в самые дебри либо лишить памяти, верили наши предки.
На Руси поговаривали, что 7 июня не стоит возиться с тестом. Якобы из-за этого к человеку проблемы будут липнуть.
Не рекомендуется есть много варенья, меда и пряников. Сладкоежку будет легко обмануть.
Чтобы не остаться без гроша за душой, в этот день не следует ломать ветви деревьев, особенно черемухи. По этой же причине не нужно хвастаться своими доходами и давать деньги в долг.
7 июня лучше отложить в сторону темную одежду, а то удача отвернется. Лучше носить вещи светлых оттенков.
Опасаясь медвяных рос, люди в давние времена не гуляли босиком по траве, а животных выпускали пастись лишь после того, как лужайка высохнет под солнцем.
Один из главных запретов этой даты касался уборки. Не следует подметать и мыть полы, а то вместе с пылью и грязью из дома уйдут благополучие и достаток. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 7 июня: что можно делать.
Чтобы во всем сопутствовала удача, 7 июня наши предки надевали светлую одежду. Существовало поверье, что если занедужившего старика переодеть во что-то белое, то вскоре он встанет на ноги.
Работать в поле и огороде в Иванов день запрещалось, но собирать растения 7 июня можно. Наши предки знали о целебных свойствах трав и цветов и в летний период активно занимались заготовками. Высушенные листья, лепестки и букетики люди бережно хранили, чтобы осенью-зимой делать лечебные отвары для себя и близких.
7 июня хорошо проводить время на свежем воздухе. В старину бытовало мнение, что если встать против ветра, он «выдует» из человека все болезни.
Также в Иванов день можно встречаться с друзьями, приглашать гостей, делиться планами на будущее и планировать отдых.
Также дата годится, чтобы раз и навсегда избавиться от вредной привычки.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 7 июня.
Если рябина обильно цветет, этим летом ожидается богатый урожай овса.
Черемуха уже отцвела? Грибов будет больше обычного.
Если под вечер лягушек не слыхать, то завтра похолодает.
Именинники 7 июня.
7 июня Иван, Роберт, Федор и Ферапонт.