Народные приметы на 7 июня: чего нельзя делать на Третье обретение главы Иоанна Предтечи?

В народном календаре у 7 июня было несколько названий, самое известное из них — «Медвяные росы». В этот день наши предки опасались ходить босиком по траве из-за липкой жидкости на ее поверхности. Считалось, что она может навредить и человеку, и животным. Также день называли Ивановым.