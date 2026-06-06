Первый тренер Мирры Андреевой оценила её шансы на победу в финале RG

6 июня 2026 года в Париже состоится финал Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»). Россиянка Мирра Андреева, 19-летняя спортсменка из Красноярского края, впервые в карьере вышла в финал. В решающем матче она встретится с польской теннисисткой Майей Хвалинской.
Первый тренер Мирры Марина Павлова в беседе с корреспондентом krsk.aif.ru оценила шансы своей воспитанницы.
«Мирра сейчас в оптимальной форме — хороша физически, устойчива психологически. Хвалинская — хорошая грунтовичка, навязывает свой теннис, но Мирре по силам её обыграть. Будем надеяться, что в финале ей улыбнётся удача, и она выиграет первый в карьере турнир Большого шлема», — сказала Павлова.
Тренер отметила, что Мирру невозможно смутить заслугами и титулами соперника. «В детстве она была такой — задавить авторитетом её было невозможно», — вспоминает Павлова.
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