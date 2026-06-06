От +16 до +30, дождь, гроза и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 6 июня

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, до конца суток 6 июня в отдельных районах прольется сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Утром в отдельных районах осядет туман. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с, при грозе порывы усилятся 15 — 18 м/с и даже до штормовых 20 — 23. В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер северной четверти задует со скоростью 6 — 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с.