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Институт повышения квалификации медиков Хабаровского края отметил 25 лет

По поручению Дмитрия Демешина на базе института ведётся работа по созданию кадрового центра.

Источник: Комсомольская правда

Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края отметил 25 лет со дня основания. Это единственный на Дальнем Востоке центр, который готовит специалистов здравоохранения за счёт краевого бюджета; в России всего три таких учреждения. Ежегодно здесь повышают квалификацию 12 тысяч врачей и среднего медперсонала, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В институте сейчас обучаются 90 ординаторов по грантовой поддержке, все выпускники заключают договоры на трудоустройство в медучреждениях края. Штат учреждения насчитывает порядка 200 сотрудников, в том числе 21 доктора и 64 кандидата медицинских наук.

Вице губернатор края Артём Мельников поздравил коллектив с юбилеем и вручил почётные грамоты и благодарности главы региона Дмитрия Демешина за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие здравоохранения края. Министр краевого здравоохранения Станислав Мальцев также отметил заслуги сотрудников, вручив награды Министерства здравоохранения РФ и регионального минздрава.

По поручению губернатора Дмитрия Демешина на базе института ведётся работа по созданию регионального кадрового центра. Он начнёт работу 1 сентября 2026 года и будет заниматься оценкой кадровой потребности, устранением дефицита специалистов и сопровождением молодых медиков.

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