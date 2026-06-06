Институт повышения квалификации медиков Хабаровского края отметил 25 лет

Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края отметил 25 лет со дня основания. Это единственный на Дальнем Востоке центр, который готовит специалистов здравоохранения за счёт краевого бюджета; в России всего три таких учреждения. Ежегодно здесь повышают квалификацию 12 тысяч врачей и среднего медперсонала, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В институте сейчас обучаются 90 ординаторов по грантовой поддержке, все выпускники заключают договоры на трудоустройство в медучреждениях края. Штат учреждения насчитывает порядка 200 сотрудников, в том числе 21 доктора и 64 кандидата медицинских наук.
Вице губернатор края Артём Мельников поздравил коллектив с юбилеем и вручил почётные грамоты и благодарности главы региона Дмитрия Демешина за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие здравоохранения края. Министр краевого здравоохранения Станислав Мальцев также отметил заслуги сотрудников, вручив награды Министерства здравоохранения РФ и регионального минздрава.
По поручению губернатора Дмитрия Демешина на базе института ведётся работа по созданию регионального кадрового центра. Он начнёт работу 1 сентября 2026 года и будет заниматься оценкой кадровой потребности, устранением дефицита специалистов и сопровождением молодых медиков.
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