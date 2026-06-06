Институт повышения квалификации медиков Хабаровского края отметил 25 лет

Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края отметил 25 лет со дня основания. Это единственный на Дальнем Востоке центр, который готовит специалистов здравоохранения за счёт краевого бюджета; в России всего три таких учреждения. Ежегодно здесь повышают квалификацию 12 тысяч врачей и среднего медперсонала, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.