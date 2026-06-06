625 млн рублей взыскали с компании за ущерб лесам в Хабаровском крае

В Хабаровском крае суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и постановил взыскать с недропользователя 625 млн рублей ущерба, причинённого землям лесного фонда. Об этом сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Проверка проводилась Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении компании, выполнявшей геологическую разведку на лесном участке.
По данным надзорного ведомства, на территории были выявлены нарушения экологических требований. Участок оказался захламлён отходами производства и потребления, ёмкости с горюче-смазочными материалами размещались без защитного покрытия, а отходы, как установили проверяющие, сжигались открытым способом.
Кроме того, зафиксировано снятие и уничтожение плодородного слоя почвы на площади около 40 гектаров без законных оснований.
Ущерб от выявленных нарушений был оценён в 625 млн рублей.
Как отмечают в прокуратуре, ранее по материалам проверки юридическое лицо и должностные лица уже привлекались к административной ответственности.
Общая сумма штрафов составила 786 тыс. рублей.
После вмешательства надзорного ведомства участок был частично приведён в порядок — территорию очистили от отходов, оборудовали место для хранения горюче-смазочных материалов.
Для возмещения ущерба прокуратура обратилась в суд. Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил исковые требования и постановил взыскать сумму с ООО «Восток-Ресурс».
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.