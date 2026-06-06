625 млн рублей взыскали с компании за ущерб лесам в Хабаровском крае

По данным надзорного ведомства, на территории были выявлены нарушения экологических требований. Участок оказался захламлён отходами производства и потребления, ёмкости с горюче-смазочными материалами размещались без защитного покрытия, а отходы, как установили проверяющие, сжигались открытым способом.