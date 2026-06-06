Более 300 тысяч человек выбрали территории для благоустройства на Бору

Более 300 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в отборе общественных пространств для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Масштабное онлайн-голосование организовано в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей не упускать возможность преобразить свои города и поселки, напомнив, что государственная поддержка таких проектов напрямую зависит от активности населения.
Выбрать один из предложенных объектов нижегородцы старше 14 лет могут до 12 июня через единую цифровую платформу с авторизацией по учетной записи Госуслуг. Для территорий, которые наберут наибольшее количество голосов, уже в текущем году начнется разработка дизайн-проектов, а сами строительные работы стартуют в 2027 году.
Ранее сообщалось, что 20 пляжей и зон отдыха открылись для купания в Нижнем Новгороде.