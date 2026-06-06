Более 300 тысяч человек выбрали территории для благоустройства на Бору

Выбрать один из предложенных объектов нижегородцы старше 14 лет могут до 12 июня через единую цифровую платформу с авторизацией по учетной записи Госуслуг. Для территорий, которые наберут наибольшее количество голосов, уже в текущем году начнется разработка дизайн-проектов, а сами строительные работы стартуют в 2027 году.