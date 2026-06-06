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Главные новости к утру 6 июня

Власти ЛНР запретили пассажирские перевозки по трассе «Новороссия» и дороге Р-150.

Власти ЛНР запретили пассажирские перевозки по трассе «Новороссия» и дороге Р-150.

В Черном море атаковано турецкое рыболовецкое судно. Один человек погиб, еще четверо ранены.

ООН выступила за проведение прямых переговоров между Россией и Украиной.

США заявили о четырех сбитых БПЛА, запущенных с территории Ирана в направлении Ормузского пролива. Командование ВС страны также утверждает, что Соединенные Штаты нанесли удары по Ирану.

После отказа «Хезболлы» соблюдать условия перемирия в южном Ливане произошли новые обстрелы.

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Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
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