С начала года в Красноярский край привезли почти 65 тысяч тонн овощей и фруктов

С 1 января по 31 мая 2026 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз на территорию края 64,5 тысячи тонн импортных овощей и фруктов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за пять месяцев поставки фруктов общим весом 25,2 тысячи тонн осуществлены из Китая, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Ирана. В ассортимент вошли манго, питахайя, помело, груши, хурма, виноград, яблоки, бананы, арбузы и мандарины. Объем ввезенных овощей составил 37,1 тысячи тонн. Их импортировали из Китая, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. В перечень продукции вошли перец, картофель, капуста, морковь, томаты, чеснок, репчатый лук, кабачки, редис и редька. Кроме того, из Таджикистана привезли 91 тонну сухофруктов, а из Королевства Таиланд — 60,7 тысячи срезов цветов. В ходе проведения фитосанитарного контроля был выявлен 131 случай обнаружения карантинных объектов. Почти 343 тонны продукции направили на обеззараживание. Читайте также: В аэропорту Красноярск изъяли и сожгли почти полтонны овощей, фруктов, орехов и зелени На юге Красноярского края в столовой и кафе готовили из неизвестного мяса Специалисты нашли нарушения в декларациях на 352 тысячи тонн красноярского зерна В Красноярский край ввезли более 135 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана В Красноярске на рынке изъяли и уничтожили 44 килограмма опасной баранины Через аэропорт Красноярска 10 питомцев улетели в заграничное путешествие С начала года из Красноярского края в Китай отправили больше 25 тысяч тонн рапсового жмыха Жители Красноярского края съели почти 60 тонн импортной клубники.