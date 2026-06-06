Алексеев: Сближение Венеры и Юпитера станет главным астрономическим событием июня

Также этой зимой люди наблюдали за редким явлением — солнечным парадом планет, который случился впервые с 2019 года. В Рождество Солнце, Венера и Марс практически слились в одну точку, образовав своеобразную Вифлеемскую звезду. Что это явление значит для человечества, «ВМ» узнала у эксперта.