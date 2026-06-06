Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексеев: Сближение Венеры и Юпитера станет главным астрономическим событием июня

Самым заметным явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера, к которым затем приблизятся Меркурий и Луна. Об этом рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

Самым заметным явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера, к которым затем приблизятся Меркурий и Луна. Об этом рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

— Самым ожидаемым и заметным явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера, хорошо видное на вечернем небе, — объяснил эксперт.

По его словам, 9 июня Венера окажется на расстоянии 1,5 градуса от Юпитера: оба светила будут хорошо видны на западном небосклоне после захода Солнца. 15 июня к ним приблизится Меркурий, а 17 июня картину дополнит Луна, которая расположится между Венерой и Юпитером.

Ученый отметил, что все объекты, кроме Меркурия, можно наблюдать невооруженным глазом. А при наличии любительского телескопа или бинокля картину можно будет рассмотреть в подробностях, передает РИА Новости.

Также этой зимой люди наблюдали за редким явлением — солнечным парадом планет, который случился впервые с 2019 года. В Рождество Солнце, Венера и Марс практически слились в одну точку, образовав своеобразную Вифлеемскую звезду. Что это явление значит для человечества, «ВМ» узнала у эксперта.