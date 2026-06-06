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1490 волонтеров помогают жителям Хабаровского края с выбором территорий для благоустройства в 2027 году

В Хабаровском крае продолжается всероссийское онлайн-голосование по отбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году. Проконсультировать желающих готовы волонтеры: они оказывают помощь людям в ТЦ и на мероприятиях — отвечают на вопросы, рассказывают о дизайн-проектах и помогают голосовать на «Госуслугах». Напомним, голосование завершится.

В Хабаровском крае продолжается всероссийское онлайн-голосование по отбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году. Проконсультировать желающих готовы волонтеры: они оказывают помощь людям в ТЦ и на мероприятиях — отвечают на вопросы, рассказывают о дизайн-проектах и помогают голосовать на «Госуслугах». Напомним, голосование завершится 12 июня. Свой выбор можно сделать самостоятельно на портале «Госуслуг».