Бегали по стенам и постели: казахстанцы пожаловалась на тараканов в поезде

«За допущенные нарушения санитарного состояния вагона поезда к дисциплинарной ответственности привлечены начальник поезда, инструктор производственного обучения, начальник Мангистауского участка филиала “Западный”, а также директор, заместитель директора по сервисному обслуживанию и главный инженер филиала “Западный”. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен весь состав предрейсовой комиссии, осуществлявшей приемку и подготовку вагона перед отправлением в рейс, в связи с ненадлежащим контролем санитарного состояния подвижного состава», — отмечается в сообщении.