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Бегали по стенам и постели: казахстанцы пожаловалась на тараканов в поезде

Казахстанцы сняли на видео тараканов в одном из поездов. В АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что приняли меры и привлекли к ответственности виноватых, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Instagram-аккаунте 112_aktau опубликовали видео, снятое в одном из казахстанских поездов. На кадрах пассажиры, которые следовали по маршруту Астана — Актау, показали бегающих по стенам и постели тараканов разных размеров.

На публикацию отреагировали в АО «Пассажирские перевозки». Выяснилось, что насекомых видели в пассажирском поезде № 37 сообщением «Мангистау — Семей».

«Сообщаем, что на указанном составе по прибытию на станцию будет выполнена внеплановая дезинсекционная обработка. При этом плановая дезинсекция указанного вагона была проведена 30 мая 2026 года в соответствии с установленными требованиями», — говорится в ответе.

Отмечается, что согласно правилам дезинсекционная обработка пассажирских вагонов проводится не реже одного раза в месяц, дератизационная обработка — не реже одного раза в квартал.

АО «Пассажирские перевозки» принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и сообщили о наказании виноватых.

«За допущенные нарушения санитарного состояния вагона поезда к дисциплинарной ответственности привлечены начальник поезда, инструктор производственного обучения, начальник Мангистауского участка филиала “Западный”, а также директор, заместитель директора по сервисному обслуживанию и главный инженер филиала “Западный”. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен весь состав предрейсовой комиссии, осуществлявшей приемку и подготовку вагона перед отправлением в рейс, в связи с ненадлежащим контролем санитарного состояния подвижного состава», — отмечается в сообщении.

Также в филиал «Западный» направили комиссию для проведения внеплановой проверки.