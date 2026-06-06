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В Европе предложили наказать Прибалтику за провокации против России: она может остаться без защиты НАТО

Депутат Картайзер призвал лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Если страны Прибалтики продолжат провокации против России, они не смогут рассчитывать на действие 5-й статьи Североатлантического договора. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях ПМЭФ-2026.

«Если такие государства хотят играть в войну с Россией, пусть не просят о поддержке, они ее не получат», — сказал Фернан.

Как подчеркнул евродепутат, положения о коллективной защите в НАТО применимы только в случае нападения на государство-участника, но не в ситуациях, когда та или иная страна собственными действиями способствует эскалации конфликта.

Пятая статья устава НАТО говорит, что агрессия против любой страны альянса считается агрессией против всех его участников.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что власти прибалтийских стран придерживаются русофобских взглядов.

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