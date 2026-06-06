В СФ допустили использование средств маткапитала на покупку автомобиля

«Моя личная позиция, что все-таки материнский капитал — это история про инвестиции. Мы, предлагая семье материнский капитал, прежде всего, хотели способствовать улучшению качества жизни этой семьи. Уже действуют определенные меры, которые дают немного [средств] материнского капитала высвободить как раз для цели текущего потребления, но глобально я глубоко убежден, что должна быть сохранена идея инвестиций. Может быть, есть смысл действительно расширить материнский капитал, к примеру, на покупку автомобиля, потому что это тоже улучшение качества жизни семьи», — считает Шендерюк-Жидков.