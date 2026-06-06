В СФ допустили использование средств маткапитала на покупку автомобиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Расширение сферы использования средств материнского капитала за счет покупки семейного автомобиля может «иметь смысл», поскольку она улучшит качество жизни семьи. Такое мнение в интервью ТАСС на полях ПМЭФ высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, отвечая на вопрос о возможности такого расширения.
«Моя личная позиция, что все-таки материнский капитал — это история про инвестиции. Мы, предлагая семье материнский капитал, прежде всего, хотели способствовать улучшению качества жизни этой семьи. Уже действуют определенные меры, которые дают немного [средств] материнского капитала высвободить как раз для цели текущего потребления, но глобально я глубоко убежден, что должна быть сохранена идея инвестиций. Может быть, есть смысл действительно расширить материнский капитал, к примеру, на покупку автомобиля, потому что это тоже улучшение качества жизни семьи», — считает Шендерюк-Жидков.
Вместе с тем, по мнению парламентария, расширять использование средств маткапитала на покупку продуктов или одежды неправильно. «Потому что, по большому счету, государство заинтересовано в том, чтобы семья действительно понимала, что, улучшая демографию, она работает в этом вопросе вместе с государством. И государство нацелено на то, чтобы семья, которая стала больше, жила лучше», — добавил он.