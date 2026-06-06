От сосисок до шоколада: в Красноярске под суд пойдет юный, но уже опытный магазинный вор (видео)

В Красноярске будут судить юношу, совершившего серию краж из магазинов.
В декабре 2025 года года в дежурную часть полиции поступило сообщение от директора супермаркета. Она сообщила, что неизвестный похитил с прилавка коробку шоколада. Сотрудники полиции изъяли видеозапись и сумели установить личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 18-летний парень.
Стражи порядка выяснили, что в магазине юноша подошел к стойке со сладостями, взял одну коробку с 40 шоколадками и положил ее во внутренний карман куртки. Когда он направился к выходу, одна из сотрудниц заподозрила неладное и окрикнула молодого человека. Тот притворился, что не услышал, и вышел из супермаркета. После он продал эту коробку стоимостью более 5 тыс. рублей всего за тысячу рублей.
Также в ходе следствия выяснилось, что обвиняемый причастен еще к одному преступлению. В ноябре 2024 года он украл из точки быстрого питания товары на сумму более 10 тыс. рублей: упаковку сосисок, два килограмма картошки фри, четыре бутылки минеральной воды, 100 пакетиков быстрорастворимого кофе, а также около 2 тыс. рублей наличными.
Следователи возбудили и расследовали уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «Грабеж». С обвиняемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.