От сосисок до шоколада: в Красноярске под суд пойдет юный, но уже опытный магазинный вор (видео)

Стражи порядка выяснили, что в магазине юноша подошел к стойке со сладостями, взял одну коробку с 40 шоколадками и положил ее во внутренний карман куртки. Когда он направился к выходу, одна из сотрудниц заподозрила неладное и окрикнула молодого человека. Тот притворился, что не услышал, и вышел из супермаркета. После он продал эту коробку стоимостью более 5 тыс. рублей всего за тысячу рублей.