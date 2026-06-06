Пять фактов о великом физике Андрее Гапонове-Грехове

Академик Гапонов-Грехов до глубокой старости сохранял ясность ума, но считал, что возможности человека в интеллектуальной жизни всё же ограничены. «Если раньше мне было нужно решить задачу, я концентрировался на этом полностью. Сидишь с женой в театре, идёшь на работу, обедаешь, ложишься спать — думаешь только над задачей, — говорил в одном из интервью Андрей Викторович. — И ночью сквозь сон продолжается всё то же. Сейчас уже так не получается. Большинство самых крупных значимых открытий было сделано учёными в молодом возрасте. Хотя, казалось бы, и опыта у них в это время ещё недостаточно…».