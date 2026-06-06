Пять фактов о великом физике Андрее Гапонове-Грехове

7 июня 2026 года могло бы исполниться 100 лет академику Андрею Гапонову-Грехову. Человек-эпоха, человек-легенда, научная глыба — именно так вспоминают о нижегородском радиофизике его многочисленные ученики. Гапонов-Грехов — автор мировых изобретений, организатор отечественной науки, учитель целой плеяды выдающихся учёных, под его руководством инженеры создавали приборы, которым до сих пор нет равных.
7 июня в тихом центре Нижнего откроют памятник выдающемуся учёному, опередившему своё время. Интересные факты из жизни академика — в материале nn.aif.ru.
Радиофизика — это семейное.
Доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, директор Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ), кавалер двух орденов Ленина. И просто мама. Всё это — о Марии Греховой.
Мария Тихоновна родилась в 1902 году недалеко от Варшавы. Её детство и юность прошли в Москве. Окончив физико-математический факультет и аспирантуру МГУ, в 1930 году Грехова как подающий большие надежды учёный с мужем и четырёхлетним сыном Андреем переезжает в Нижний Новгород. Именно Марии Тихоновне суждено было стать одной из создательниц ныне знаменитой горьковской школы радиофизики.
Грехова была в числе инициаторов открытия в Горьковском университете в 1944 году первого в СССР радиофизического факультета и его первым деканом. Мария Тихоновна организовала в Горьком в 1956 году первый радиофизический институт в СССР — НИРФИ. 16 лет Грехова была его бессменным руководителем. За это время учёные НИРФИ построили три испытательных полигона, получили важные научные результаты, имевшие мировое значение.
Кроме того, научные исследования самой Марии Тихоновны стали вкладом в развитие фундаментальной радиофизической науки: Грехова разрабатывала мощные электронные приборы дециметрового и сантиметрового диапазона длин волн, участвовала в работе над автоволновой теорией.
«Этот ген у нас передаётся по маминой линии. У моего деда Грехова было три внука, и все три — физики-академики», — говорил, вспоминая мать, Андрей Гапонов-Грехов.
В детстве решал задачки для политеха.
Отец будущего академика Виктор Гапонов тоже был талантливым учёным-физиком, поэтому неудивительно, что и сын таких родителей с детства отличался выдающимися способностями. Говорят, что, когда Андрей Гапонов-Грехов учился в седьмом классе, он решал задачи, с которыми не сразу справлялись студенты политеха.
В девятом классе будущий академик экстерном закончил школу и поступил сначала в горьковский политех, а оттуда перешёл на радиофизический факультет университета.
Учителями Гапонова-Грехова были академик Александр Андронов, будущий нобелевский лауреат Виталий Гинзбург.
Как и многие люди военного поколения, Андрей Гапонов-Грехов c 16 лет трудился — параллельно с учёбой работал слесарем-механиком Горьковского физико-технического института (ГИФТИ). Шли сороковые-роковые…
С годами научный гений будущего академика только набирал обороты. В 29 лет Гапонов-Грехов защищает настолько блестящую кандидатскую диссертацию, что его сразу удостаивают учёной степени доктора физико-математических наук.
В 38 лет при поддержке академиков Петра Капицы и Анатолия Александрова он становится членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 42 года — академиком. Это невиданная по советским меркам учёная карьера.
Изобрёл гиротрон.
Основные труды Андрея Гапонова-Грехова посвящены электродинамике и электронике СВЧ, электронике больших мощностей, физике плазмы, нелинейной оптике, физике миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов электромагнитного излучения, физике нелинейных колебательных и волновых процессов, аналитической динамике.
Одним из главных научных достижений академика стало создание гиротронов — самых мощных в мире источников электромагнитного излучения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн. Гиротроны позволяют нагревать плазму до температур, при которых должна возникнуть реакция управляемого термоядерного синтеза (УТС), а это наиболее перспективный источник энергии будущего. Сегодня гиротроны, которые производят в Нижнем, применяют по всему миру.
Под руководством Гапонова-Грехова были созданы и гироклистроны. Они нашли применение в радиолокации, поскольку позволяют с высокой точностью следить за космическими объектами.
Институт без интриг.
Середина 1970-х годов. В Горьком успешно работает НИРФИ, одним из основателей которого была Мария Грехова. Сам Андрей Викторович успешно руководит здесь большим научным коллективом, перед которым ставятся амбициозные задачи, связанные с созданными недавно гиротронами. Для их решения следовало построить большую экспериментальную установку, но возникли непреодолимые бюрократические барьеры.
Тогда президент Академии наук СССР, академик Анатолий Александров предложил Гапонову-Грехову образовать под эгидой Академии в Горьком новый институт. В 1976 году соответствующее постановление было подписано Советом министров СССР. Андрей Викторович стал основателем и первым директором Института прикладной физики Академии наук. Сам он считал создание института мирового уровня своим самым крупным научным достижением и руководил ИПФ РАН до 2003 года.
Коллеги вспоминают, что отличительной чертой Гапонова-Грехова всегда было умение создавать в коллективе особую атмосферу. Её принципы были одновременно простыми и строгими: в науке нельзя врать. Конфликты в рабочем коллективе полагалось решать без подковёрных интриг. Это и привлекало в институт талантливых учёных.
Выступал за возрастной ценз в науке.
Академик Гапонов-Грехов до глубокой старости сохранял ясность ума, но считал, что возможности человека в интеллектуальной жизни всё же ограничены. «Если раньше мне было нужно решить задачу, я концентрировался на этом полностью. Сидишь с женой в театре, идёшь на работу, обедаешь, ложишься спать — думаешь только над задачей, — говорил в одном из интервью Андрей Викторович. — И ночью сквозь сон продолжается всё то же. Сейчас уже так не получается. Большинство самых крупных значимых открытий было сделано учёными в молодом возрасте. Хотя, казалось бы, и опыта у них в это время ещё недостаточно…».
Гапонов-Грехов выступал за введение возрастного ценза для занятия руководящих должностей в науке. Он считал, что эффективно руководить научным коллективом можно в среднем до 70 лет. «Хочет того человек или нет, но он начинает действовать по накатанной, как ему привычно. И уже не склонен к поиску новых путей, постановке и решению новых проблем», — объяснял свою позицию выдающийся учёный.
Пост директора ИПФРАН Гапонов-Грехов покинул в 77 лет, оставаясь научным руководителем института до 2015 года.
Академика не стало 2 июня 2022 года.