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Команда Трампа провела тайные переговоры по ядерному вопросу Ирана: что известно

Axios: у Уиткоффа и Кушнера прошла тайная встреча по ядерному вопросу Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер провели встречу с экспертами в области ядерной энергетики, которые могут быть привлечены к будущим переговорам с Ираном. Об этом сообщает Axios.

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг отправились в государственную лабораторию в Ок-Ридж в Теннесси для консультации с командой технических экспертов, которые могут сыграть роль в переговорах с Ираном по атому», — говорится в материале.

По данным издания, Белый дом стремится достичь меморандума о взаимопонимании с Ираном, который должен положить конец конфликту и открыть путь к более детальным переговорам по атомной тематике. В связи с этим США формируют экспертную группу на случай начала официального диалога.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ход переговоров с Ираном «очень успешным». Глава Белого дома допустил возможность заключения мирной сделки уже в эти выходные.

Замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявил, что переговоры по мирному соглашению между Ираном и США продолжаются, однако сроки их завершения по-прежнему остаются неопределенными.

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