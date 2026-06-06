Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители аварийного общежития в Волжском получат 33 млн на новые квартиры

Жителям Волжского Волгоградской области выплатят 33 миллиона рублей компенсаций за.

Жителям Волжского Волгоградской области выплатят 33 миллиона рублей компенсаций за аварийные квадратные метры.

Как сообщили в комитете строительства Волгоградской области, часть собственников общежития по проспекту Ленина, 76 согласилась на получение денежного возмещения за негодные квартиры.

Они уже подписали соответствующие соглашения с городской администрацией. Жители дома, выбравшие переселение в новые квартиры, смогут получить ключи после проведения аукционов по закупке жилья, проводимых городской администрацией.

В настоящее время ведётся подготовка необходимой аукционной документации. Напомним, до конца 2026 года в регионе планируется расселить почти 20 тыс. кв. м. ветхого жилья.

Фото администрации Волгоградской области.