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В пригороде Челябинска из-за выбросов черного дыма проверяют асфальтобетонный завод

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в СКР.

Источник: dostup1.ru

Региональное следственное управление изучает сообщения о возможном нарушении природоохранного законодательства в селе Вознесенка (Сосновский округ).

«В результате функционирования асфальтобетонного завода, расположенного вблизи жилых домов, происходят регулярные выбросы в атмосферу токсичных веществ, из-за чего граждане задыхаются. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению проблемы на протяжении нескольких лет не принимается», — говорится в комментарии.

Пока организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Андрею Щукину доложить о промежуточных результатах и принятом по итогам решении, «а также о принимаемых мерах по обеспечению прав жителей села на благоприятную окружающую среду».