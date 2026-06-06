В пригороде Челябинска из-за выбросов черного дыма проверяют асфальтобетонный завод

«В результате функционирования асфальтобетонного завода, расположенного вблизи жилых домов, происходят регулярные выбросы в атмосферу токсичных веществ, из-за чего граждане задыхаются. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению проблемы на протяжении нескольких лет не принимается», — говорится в комментарии.