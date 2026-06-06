Элитная бригада спецназа ВСУ понесла большие потери в Сумской области

А ранее Life.ru писал, что сотрудники антитеррористического подразделения «Горыныч» регионального управления ФСБ ликвидировали четыре диверсионные группы Вооружённых сил Украины. Это произошло в городе Константиновка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, бойцами был выявлен и уничтожен украинский пункт управления, а также ретранслятор беспилотников.