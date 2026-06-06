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Элитная бригада спецназа ВСУ понесла большие потери в Сумской области

В Сумской области бригада украинского спецназа из Житомира понесла значительные потери. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Источник: Life.ru

«Анализ некрологов показал, что в районе Бачевска существенные потери понесла 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна», — заявил источник.

А ранее Life.ru писал, что сотрудники антитеррористического подразделения «Горыныч» регионального управления ФСБ ликвидировали четыре диверсионные группы Вооружённых сил Украины. Это произошло в городе Константиновка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, бойцами был выявлен и уничтожен украинский пункт управления, а также ретранслятор беспилотников.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.