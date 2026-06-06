Стало известно, как сильно сократится население Украины в ближайшие годы

Население Украины к началу 2050-х годов с большой вероятностью сократится до 20−24 миллионов человек. Такой прогноз в статье для РИА Новости привел доктор философских наук, заведующий лабораторией социологии Южного научного центра РАН Сергей Сущий. По его расчетам, с начала 2022 года к началу 2027 года численность жителей страны уменьшится почти на треть — с 37,6 до 25,7 миллиона человек.