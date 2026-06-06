Брестская крепость и Мамаев курган могут войти в список ЮНЕСКО к 2030 году

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Включение Брестской крепости и Мамаева кургана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО может состояться ориентировочно к 2030 году. Об этом сообщил ТАСС директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Александр Коркотадзе.
«Эта идея зародилась у нас более 20 лет тому назад. За последние два года мы совместно с Мамаевым курганом подготовили материалы для включения в предварительный список. Эксперты ЮНЕСКО, изучив подготовленные досье, приедут и на месте ознакомятся с объектами. Согласно нашему пошаговому плану, мы идем без задержек и надеемся, что примерно к 2030 году будет принято решение о включении наших мемориалов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказал он.
Коркотадзе отметил очень большую помощь в этом процессе со стороны Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева в Москве. «Впереди еще немало работы», — обратил внимание директор мемориального комплекса.
Важность включения крепости в список ЮНЕСКО с учетом ее героической роли в Великой Отечественной войне он видит в том, чтобы во всем мире больше знали о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом и геноциде народов СССР. «Важность включения в том, чтобы во всех уголках мира узнали такие важные объекты истории нашей памяти, как Мамаев курган и Брестская крепость», — подчеркнул Коркотадзе. По словам директора мемориального комплекса, это необходимый шаг в отстаивании правды о решающем вкладе советского народа в Победу.
Кроме того, включение объекта в список ЮНЕСКО вызывает у туристов больший интерес, заметил он. «Мы знаем, что по статистике включение в список способствует увеличению иностранных туристов», — добавил Коркотадзе.