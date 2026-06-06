Брестская крепость и Мамаев курган могут войти в список ЮНЕСКО к 2030 году

Важность включения крепости в список ЮНЕСКО с учетом ее героической роли в Великой Отечественной войне он видит в том, чтобы во всем мире больше знали о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом и геноциде народов СССР. «Важность включения в том, чтобы во всех уголках мира узнали такие важные объекты истории нашей памяти, как Мамаев курган и Брестская крепость», — подчеркнул Коркотадзе. По словам директора мемориального комплекса, это необходимый шаг в отстаивании правды о решающем вкладе советского народа в Победу.