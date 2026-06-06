6 июня новосибирцев ждут праздничные мероприятия в двух парках

В новосибирских парках 6 июня пройдут яркие мероприятия. Как сообщили в мэрии, для горожан подготовили две праздничные площадки.
В 17:00 в парке «Первомайский» начнётся концерт, посвящённый юбилею легендарного композитора Александра Зацепина. Артисты исполнят знакомые с детства мелодии и хиты из любимых кинофильмов.
В это же время в парке «Берёзовая роща» откроется первый в этом сезоне фестиваль красок. На главной сцене новосибирцев ждут музыка, танцы, позитив, море улыбок и яркие фотографии.
«Вход на оба мероприятия свободный», — сообщили в мэрии.