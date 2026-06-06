Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

6 июня новосибирцев ждут праздничные мероприятия в двух парках

В «Первомайском» вспомнят хиты из любимых кинофильмов, в «Берёзовой роще» устроят танцы и море улыбок.

Источник: Om1 Новосибирск

В новосибирских парках 6 июня пройдут яркие мероприятия. Как сообщили в мэрии, для горожан подготовили две праздничные площадки.

В 17:00 в парке «Первомайский» начнётся концерт, посвящённый юбилею легендарного композитора Александра Зацепина. Артисты исполнят знакомые с детства мелодии и хиты из любимых кинофильмов.

В это же время в парке «Берёзовая роща» откроется первый в этом сезоне фестиваль красок. На главной сцене новосибирцев ждут музыка, танцы, позитив, море улыбок и яркие фотографии.

«Вход на оба мероприятия свободный», — сообщили в мэрии.