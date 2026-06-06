В Чулымском районе НСО спустя полтора месяца открыли дорогу после паводка

В Чулымском районе Новосибирской области восстановлено транспортное сообщение с посёлком Волковский. Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог, движение по участку трассы было возобновлено после масштабных ремонтных работ.
Дорога была перекрыта для всех видов транспорта с 22 апреля из-за разрушения полотна. Причиной инцидента стало активное таяние снега и последовавший за этим разлив воды, который привёл к размыву дорожного основания.
Специалистам удалось оперативно устранить последствия паводка и восстановить целостность покрытия. На данный момент проезд к населённому пункту полностью открыт, и движение осуществляется в штатном режиме.