Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чулымском районе НСО спустя полтора месяца открыли дорогу после паводка

В Чулымском районе открыли дорогу, которая была закрыта из-за паводка 1,5 месяца.

Источник: Аргументы и факты

В Чулымском районе Новосибирской области восстановлено транспортное сообщение с посёлком Волковский. Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог, движение по участку трассы было возобновлено после масштабных ремонтных работ.

Дорога была перекрыта для всех видов транспорта с 22 апреля из-за разрушения полотна. Причиной инцидента стало активное таяние снега и последовавший за этим разлив воды, который привёл к размыву дорожного основания.

Специалистам удалось оперативно устранить последствия паводка и восстановить целостность покрытия. На данный момент проезд к населённому пункту полностью открыт, и движение осуществляется в штатном режиме.