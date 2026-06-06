«Нью-Йорк» одержал вторую победу над «Сан-Антонио» в финале НБА

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. «Нью-Йорк» в гостях со счетом 105:104 обыграл «Сан-Антонио» во втором матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, набравший 29 очков, сделавший 9 подборов и 2 передачи. У «Нью-Йорка» больше всего очков (21) набрал доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс, также на его счету 13 подборов и 4 передачи.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Нью-Йорка». Третий матч серии пройдет на домашней арене «Нью-Йорка» в ночь на 9 июня по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата «Сан-Антонио» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда в первом раунде обыграла «Портленд» (4−1), во втором — «Миннесоту» (4−2), в финале конференции — «Оклахому» (4−3). «Нью-Йорк» финишировал третьим в Восточной конференции, а в матчах на вылет победил «Атланту» (4−2), «Филадельфию» (4−0) и «Кливленд» (4−0).
«Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» второй раз встречаются в финальной серии плей-офф НБА. Впервые это произошло в 1999 году. Тогда сильнее оказался «Сан-Антонио» (4−1). Всего на счету команды пять чемпионских титулов, она также побеждала в турнире в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах, единственный финал клуб проиграл в 2013-м. «Нью-Йорк» девять раз доходил до финала, но победить смог лишь дважды (1970, 1973).
Победителем НБА прошлого сезона является «Оклахома». Команда также выиграла минувший регулярный чемпионат.