Бибисара Асаубаева проиграла чемпионке мира в финале турнира Norway Chess

Финальная партия Асаубаевой завершилась победой китайской гроссмейстерши, которая является пятикратной чемпионкой мира среди женщин и удерживает мировую шахматную корону с 2018 года. Несмотря на поражение в последнем туре, Бибисара Асаубаева сохранила первое место в итоговой таблице соревнований Norway Chess Women, набрав в общем 16,5 очка.
Второй стала представительница Китая Чжу Цзиньэр с 16 очками, а Анна Музычук замкнула тройку лучших с 15 очками.
Итоговое положение участниц: Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 16,5 очка; Чжу Цзиньэр (Китай) — 16,0; Анна Музычук (Украина) — 15,0; Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — 13,5; Дивья Дешмух (Индия) — 10,0; Хампи Конеру (Индия) — 9,0.
Напомним, Бибисара Асаубаева досрочно обеспечила себе титул на престижном турнире в Осло. Таким образом, казахстанка впервые в истории стала чемпионкой Norway Chess.