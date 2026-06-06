Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бибисара Асаубаева проиграла чемпионке мира в финале турнира Norway Chess

В заключительном туре соревнований в Норвегии казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева проиграла действующей чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь, но все равно осталась в лидерах, передает Sports.kz.

Источник: Nur.kz

Финальная партия Асаубаевой завершилась победой китайской гроссмейстерши, которая является пятикратной чемпионкой мира среди женщин и удерживает мировую шахматную корону с 2018 года. Несмотря на поражение в последнем туре, Бибисара Асаубаева сохранила первое место в итоговой таблице соревнований Norway Chess Women, набрав в общем 16,5 очка.

Второй стала представительница Китая Чжу Цзиньэр с 16 очками, а Анна Музычук замкнула тройку лучших с 15 очками.

Итоговое положение участниц: Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 16,5 очка; Чжу Цзиньэр (Китай) — 16,0; Анна Музычук (Украина) — 15,0; Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — 13,5; Дивья Дешмух (Индия) — 10,0; Хампи Конеру (Индия) — 9,0.

Напомним, Бибисара Асаубаева досрочно обеспечила себе титул на престижном турнире в Осло. Таким образом, казахстанка впервые в истории стала чемпионкой Norway Chess.