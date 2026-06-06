Бибисара Асаубаева проиграла чемпионке мира в финале турнира Norway Chess

Финальная партия Асаубаевой завершилась победой китайской гроссмейстерши, которая является пятикратной чемпионкой мира среди женщин и удерживает мировую шахматную корону с 2018 года. Несмотря на поражение в последнем туре, Бибисара Асаубаева сохранила первое место в итоговой таблице соревнований Norway Chess Women, набрав в общем 16,5 очка.