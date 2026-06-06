Экологов Хабаровского края наградили ко Всемирному дню окружающей среды

Среди достижений региона — результаты в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В рабочем посёлке Чегдомын и Комсомольске на Амуре снизили выбросы опасных веществ в атмосферу более чем на 240 тонн за счёт перехода частных домовладений на газовое отопление.