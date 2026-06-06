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Экологов Хабаровского края наградили ко Всемирному дню окружающей среды

Ко Всемирному дню окружающей среды, 5 июня, в Доме официальных приёмов наградили экологов Хабаровского края.

Источник: Комсомольская правда

Ко Всемирному дню окружающей среды, 5 июня, в Доме официальных приёмов наградили экологов Хабаровского края. Министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев вручил почётные грамоты и благодарственные письма 34 специалистам, внёсшим значительный вклад в защиту природы, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Среди достижений региона — результаты в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В рабочем посёлке Чегдомын и Комсомольске на Амуре снизили выбросы опасных веществ в атмосферу более чем на 240 тонн за счёт перехода частных домовладений на газовое отопление.

Расширяется сеть особо охраняемых природных территорий: в прошлом году появился новый охраняемый ландшафт «Скальные обнажения на реке Нилан» в районе имени Полины Осипенко. Теперь природно заповедный фонд края охватывает около 9 млн га, что составляет свыше 11% территории региона.

В 2025 году подготовили 61 земельный участок для объектов по утилизации отходов. Лекции по экологическому образованию посетили более 600 человек, а свыше 7 тысяч жителей края приняли участие во Всероссийской акции «Вода России».

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