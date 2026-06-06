5 мая санрейс доставил троих тяжёлых пациентов из Охотска в Хабаровск

Поздним вечером 5 мая, около 21:30, в Хабаровске приземлился санитарный рейс из Охотска. На борту самолёта Ан-26 находились трое пациентов, для которых перелёт стал необходимым и срочным решением, сообщает пресс-служба Хабаровских авиалиний..
Двое из них были в тяжёлом состоянии и не могли сидеть: 45-летний мужчина после инсульта и женщина 1967 года рождения с серьёзной травмой бедра. Также на борту находилась беременная женщина на 26-й неделе с тяжёлой артериальной гипертензией — врачи приняли решение не оставлять её без специализированной помощи и направили в краевой перинатальный центр.
Перелёт длился около трёх с половиной часов. Всё это время пациентов сопровождала бригада Хабаровский территориальный центр медицины катастроф, контролируя их состояние прямо в воздухе.
После посадки людей сразу распределили по медучреждениям: двоих увезли на реанимобиле в краевую больницу, беременную — в перинатальный центр. Сейчас им оказывается необходимая помощь.