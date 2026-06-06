5 мая санрейс доставил троих тяжёлых пациентов из Охотска в Хабаровск

Двое из них были в тяжёлом состоянии и не могли сидеть: 45-летний мужчина после инсульта и женщина 1967 года рождения с серьёзной травмой бедра. Также на борту находилась беременная женщина на 26-й неделе с тяжёлой артериальной гипертензией — врачи приняли решение не оставлять её без специализированной помощи и направили в краевой перинатальный центр.