Матч Россия — Буркина-Фасо собрал на трибунах более 40 тысяч зрителей

Напомним, сборная России по футболу победила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0 в товарищеском матче. Лечи Садулаев отличился на 14-й минуте, Алексей Миранчук — на 20-й, а Илья Вахания — на 73-й. С 42-й минуты сборная Буркина-Фасо играла в меньшинстве после удаления Мохамеда Уэдраого. В составе российской сборной дебютировал Амир Ибрагимов, полузащитник английского «Манчестер Юнайтед».