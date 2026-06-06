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Матч Россия — Буркина-Фасо собрал на трибунах более 40 тысяч зрителей

Матч между сборными России и Буркина-Фасо прошёл на стадионе «Волгоград Арена» и собрал 41 058 зрителей. Поединок прошёл под управлением сербского арбитра Ненада Минаковича.

Источник: Life.ru

Сборная России, занимающая 36-е место в рейтинге ФИФА, принимала команду Буркина-Фасо, которая располагается на 62-й строчке. Встреча прошла в рамках серии товарищеских игр национальной команды. В календаре сборной России следующий матч запланирован на 9 июня. Соперником станет команда Тринидада и Тобаго. Игра состоится в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».

Напомним, сборная России по футболу победила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0 в товарищеском матче. Лечи Садулаев отличился на 14-й минуте, Алексей Миранчук — на 20-й, а Илья Вахания — на 73-й. С 42-й минуты сборная Буркина-Фасо играла в меньшинстве после удаления Мохамеда Уэдраого. В составе российской сборной дебютировал Амир Ибрагимов, полузащитник английского «Манчестер Юнайтед».

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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