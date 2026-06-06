В Перми собираются проводить экскурсии с археологами по Архиерейскому кварталу

— Обнаружены следы давно утраченных построек и старинные надгробия, некоторые из которых сохранились почти полностью, — сообщили в Комиссии по сопровождению мероприятий, проводимых на территории Архиерейского квартала. — Все найденные объекты обрабатываются по установленной методике археологических исследований. Фундаменты цельных надгробий остаются на месте до завершения исследований в том положении, в котором были найдены. Обломки и части памятников аккуратно собираются в одном месте, где проводится их камеральная обработка и фотофиксация.