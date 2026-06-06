В Татарстане фуры стоят в очередях часами из-за исчезновения дешевого дизеля

В «Татнефти» пояснили, что очереди связаны с оттоком машин с других заправок. Часть АЗС на трассе закрылась «в связи со сложившейся ситуацией», а на остальных выросли цены. Какие именно причины — не уточняется. Топливо «Танеко» в компании назвали основным уже около 10 лет. При этом в «Татнефти» заверили, что цены на их заправках «остались на прежнем уровне».