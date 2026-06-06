В Татарстане фуры стоят в очередях часами из-за исчезновения дешевого дизеля

На трассе М-7 в Татарстане большегрузы выстраиваются в длинные очереди на заправках «Татнефти». Об этом рассказал читатель Inkazan Данияр. По его словам, с середины мая на станциях собирается по 20−30 машин. Пробки наблюдаются под Казанью, на объезде Набережных Челнов и Нижнекамска, а также у Мензелинска.
Одновременно с этим с заправок исчез обычный дизель. Теперь там, по словам мужчины, продают только топливо марки «Танеко», которое дороже примерно на рубль — 76,5 рубля против 75,65. Разница кажется небольшой, но для дальнобойщиков это ощутимо.
Как объяснил водитель, одна фура заправляется примерно на 700 литров — это почти тонна. Одна заправка «Танеко» обходится минимум в 53,5 тысячи рублей, а обычным дизелем — в 52,9 тысячи. Разница — около 600 рублей. Если у компании десять машин, переплата составляет порядка 6 тысяч рублей за одну заправку. А 700 литров хватает всего на три дня работы.
В «Татнефти» пояснили, что очереди связаны с оттоком машин с других заправок. Часть АЗС на трассе закрылась «в связи со сложившейся ситуацией», а на остальных выросли цены. Какие именно причины — не уточняется. Топливо «Танеко» в компании назвали основным уже около 10 лет. При этом в «Татнефти» заверили, что цены на их заправках «остались на прежнем уровне».