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Миссия РФ в ООН объяснила иностранцам, что такое «лепота»

В штаб-квартире ООН состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню русского языка. Российское постпредство организовало выставку, концерт и знакомство гостей с традициями русской культуры и кухни.

В штаб-квартире ООН состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню русского языка. Российское постпредство организовало выставку, концерт и знакомство гостей с традициями русской культуры и кухни.

В этом году программа была также приурочена к 225-летию со дня рождения писателя Владимира Даля. Для участников подготовили экспозицию, рассказывающую о значении редких русских слов, в том числе «лепота», «зиждить» и «житие».

— Надеюсь, сегодняшний вечер позволит каждому открыть для себя что-то новое. А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно, — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Гости мероприятия услышали произведения Михаила Глинки и Петра Чайковского, а также популярные советские композиции. Кроме того, иностранным дипломатам и сотрудникам секретариата ООН предложили блюда русской кухни, включая пирожки и квас, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что московские культурные учреждения подготовили масштабную программу к Дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина.

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