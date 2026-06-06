Миссия РФ в ООН объяснила иностранцам, что такое «лепота»

В штаб-квартире ООН состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню русского языка. Российское постпредство организовало выставку, концерт и знакомство гостей с традициями русской культуры и кухни.
В этом году программа была также приурочена к 225-летию со дня рождения писателя Владимира Даля. Для участников подготовили экспозицию, рассказывающую о значении редких русских слов, в том числе «лепота», «зиждить» и «житие».
— Надеюсь, сегодняшний вечер позволит каждому открыть для себя что-то новое. А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно, — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Гости мероприятия услышали произведения Михаила Глинки и Петра Чайковского, а также популярные советские композиции. Кроме того, иностранным дипломатам и сотрудникам секретариата ООН предложили блюда русской кухни, включая пирожки и квас, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что московские культурные учреждения подготовили масштабную программу к Дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина.